Çorlu’da kütüphanesiz okul kalmayacak

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi kapsamında kurulan Aziz Günden İlkokulu Kütüphanesi’nin açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığının yürüttüğü Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi kapsamında Çorlu’da Aziz Günden İlkokulunun kütüphanesinin açılışı, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan'ın da katıldığı törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.