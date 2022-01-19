Elektrikte kademeli tarife uygulaması

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ), 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan kurul kararı ile belirlenen kademeli tarife uygulamasına geçilmesi ile ilgili bilgilendirici bir açıklama yaptı.

Kademeli tarife ve faturalama dönemlerini de içeren vatandaşların aklına gelebilecek soruların cevaplarının yer aldığı açıklama şu şekilde:

“6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereğince EPDK tarafından dar gelirli vatandaşlarımızı korumak ve enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla 31 Aralık 2021 tarih ve 10707 numaralı kurul kararı ile belirlenen kademeli tarife uygulamasına geçilmiştir. Kademeli tarife, bir tüketicinin günlük 5 kilowatt/saat'e (kW/h) kadarki tüketimine ayrı (düşük kademe fiyatı), günlük 5 kW/h’in üzerindeki tüketimine ayrı (yüksek kademe fiyatı) tarife uygulanmasıdır. Kademeli Tarife 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Kademeli tarife, Dağıtım Şebekesine Alçak Gerilim (AG) seviyesinden bağlı olan sadece Mesken tüketici grubundaki tüketicilere uygulanacaktır. Kademeli Tarife Birim fiyatları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Ulusal Tarife Tablosunda belirlenerek resmi internet sitesinde yayımlanmaktadır.”

Kademeli tarife ile fatura hesabı hasıl yapıldığına ilişkin yapılan açıklamada ise “Örneğin, bir AG Mesken tüketicisinin, faturasındaki ilk endeks okuma tarihinin: 01.01.2022, son endeks okuma tarihinin ise 29.01.2022 olduğu, toplam tüketiminin ise 350 kW/h olduğu durumda, gün Sayısı Hesabı: 29.01.2022 01.01.2022 = 28 Gün, Günlük Tüketim Hesabı: 350 / 28 = 12,50 kW/h, 28 x 5 = 140 kW/h’lik kısmı düşük kademe birim fiyatından, 111,25 TL. 350 140 = 210 kW/h’lik kısmı olan 283,25 TL ise yüksek kademe birim fiyatından olmak üzere dağıtım bedeli ve diğer vergilerle toplam 624,86 TL şekilde faturalandırılacaktır. Detaylı olarak da aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tüketim ve faturalama dönemi içerisinde farklı iki tarife dönemi varsa (Aralık2021 ile Ocak2022 gibi) Tüketimler mevzuat gereği kıst hesabı yapılarak EPDK tarafından açıklanan ilgili dönemlere ait birim fiyatlar ile hesaplanıp faturalandırılacaktır. Tüm tüketimin yeni açıklanan fiyatlar ile faturalandırılması söz konusu değildir. Faturalarınızın doğruluğunu, aşağıdaki linkten erişim sağlayabileceğiniz EPDK’nın resmi internet sitesinde yer alan fatura hesaplama modülünden kontrol edebilirsiniz” denildi.

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