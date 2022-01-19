İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Tekirdağ’da işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Saray ilçesi, Büyükyoncalı Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Gökhan Y. idaresinde ki 39 ABD 479 Plakalı işçi servisi ile aynı yönde seyreden Canan A. idaresinde ki 59 AFA 501 plakalı otomobil çevreyolu üzeri Palamutdere mevkiinde çarpıştı. Kazada işçi servisinde bulunan Mehmet A., Hakan U. ve Recep K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Acil Servis ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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