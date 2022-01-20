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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tren çarpması sonucu yaralanan şahıs hayatını kaybetti

İHA

Tren çarpması sonucu yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hemzemin geçitte bariyerler kapalı durumda raylardan geçerken trenin çarpması sonucu ağır yaralanan vatandaş, kaldırıldığı hastanede hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saat 08.50 sıralarında Muratlı Saat Kulesi mevkiinde bulunan tren yolu hemzemin geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hemzemin geçit üzerinden Sıradükkanlar tarafına geçmek isteyen 39 yaşındaki Mutlu Şeker’e tren çarptı. Başından darbe alan vatandaş yere yığıldı.
Olay yerine gelen ambulansa trenin üzerinden sedyeyle atlatılarak bindirilen yaralı, daha sonra trenin çektirilmesiyle Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürülebildi. İlk müdahalesinin ardından da Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Kafa travması şüphesiyle tedavi altına alınan Mutlu Şeker kaybettiği bilgisi alındı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında tren makinisti Ö.T., Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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