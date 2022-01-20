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Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'lodos' engeli

DHA

Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'lodos' engeli


Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da etkili olan lodos nedeniyle adalara yapılması planlanan feribot seferleri durduruldu, gemiler ise açıkta demirlendi.
Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, deniz ulaşımını etkiledi. Tekirdağ'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve zaman zaman hızı 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ile tanker, Süleymanpaşa açıklarında demirledi. Rüzgar nedeniyle Tekirdağ'dan Karabiga, Avşa ve Marmara Adası'na feribot seferleri de durduruldu. Marmara Denizi'ndeki adalara feribot seferlerinin, lodosun etkisini kaybetmesinin ardından yapılacağı belirtildi. 
Öte yandan rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, barınakta bekleyişlerini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte lodosun yarın da etkili olması bekleniyor. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-01-20 16:11:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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