Topağaç yeni parkına kavuşuyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Topağaç Mahallesi’nde sürdürdüğü Muhtarlık Binası çevre düzenleme ve park yapım çalışmalarını son aşamaya getirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen Topağaç Mahallesi Muhtarlık Binası çevre düzenlemesi, çocuk parkı ve spor tesisi çalışmaları kısa sürede tamamlanarak vatandaşların, çocukların ve gençlerin kullanımına hazır hale getirilecek.



Başkan Yüksel yerinde inceledi

Topağaç Mahallesi Muhtarlık Binasının tamamlanmasının ardından başlayan çevre düzenleme ve sosyal donatı çalışmaları hız kesmeden sürerken, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Topağaç Mahalle Muhtarı Gülden Türkan ile birlikte son aşamaya gelen çalışmaları yerinde inceledi. Yüksel, mahallede gerçekleştirilecek diğer yatırım ve hizmetler hakkında Muhtar Türkan’a bilgi verirken mahalle sakinlerinin ihtiyaçları konusunda da istişarede bulundu.



“Mahallemize şimdiden hayırlı olsun”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Topağaç Muhtarlığımıza kazandırdığımız hizmet binasının çevresinde, yapım çalışmalarında sona yaklaştığımız park ve spor alanında incelemelerde bulunduk. Muhtarımız Sayın Gülden Türkan ile birlikte yerinde yaptığımız incelemede, yapacağımız çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinlerimizin istifadesine sunacağımız park ve spor tesislerimiz şimdiden mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.

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