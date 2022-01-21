Çorlu’da kaza anı kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorlu’da kaza anı kamerada

İHA

Tekirdağ Çorlu'da hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı. Sürekli kazaların meydana geldiği noktada vatandaş gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.

Çorlu’da kaza anı kamerada

Tekirdağ Çorlu’da hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı. Sürekli kazaların meydana geldiği noktada vatandaş gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.
Kaza, Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak’ta meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun 14. Sokak üzerinden Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokağa giren M.K. yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçen kadına çarptı.
Yaralanan genç kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
“Hız kesici konulsun”
Reşadiye Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde Tom ve Jerry Petshop isimli işyeri sahibi esnaf Erdinç Bedi, kazanın olduğu 4 yol ayrımında sürekli trafik kazalarının meydana geldiğine dikkat çekerek, önlem alınmasını istedi. Bedi, “Ben bu caddeyle ilgili sorunu CİMER’e de ilettim. Bu girişimi insanların canı yanmasın diye yaptım. Buraya önlem alınsın. Yani ışıklandırma yapılmasa bile en azından araçların yavaşlatmasını sağlayan bir set veya hız kesici konulabilir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aniden bastıran dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı Kar beklerken dolu yağdı
YEREL HABERLER Aniden bastıran dolu yağışı vatandaşlara zor anlar ...
Tekirdağ'da 200 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 200 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı
Tekirdağ’da ÇED hükümlerine uymayan 11 işletmeye 359 bin TL ceza
YEREL HABERLER Tekirdağ’da ÇED hükümlerine uymayan 11 işletmeye 359 ...
Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
Tren kazası kamerada: 1 ölü Kaza anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Tren kazası kamerada: 1 ölü Kaza anı güvenlik ...
Yarıyıl tatili dolu dolu geçecek
YEREL HABERLER Yarıyıl tatili dolu dolu geçecek
Topağaç yeni parkına kavuşuyor
YEREL HABERLER Topağaç yeni parkına kavuşuyor
Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'lodos' engeli
YEREL HABERLER Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'lodos' engeli
Tekirdağ’da hamsi 25 TL'ye kadar düştü ‘Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı” deyimi gerçek oldu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da hamsi 25 TL'ye kadar düştü ‘Hamsinin ...
Polis, hırsızlara savaş açtı
YEREL HABERLER Polis, hırsızlara savaş açtı
Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli
YEREL HABERLER Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli
Dolandırıcılara karşı polis pazara çıktı Polisten pazarda dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Dolandırıcılara karşı polis pazara çıktı Polisten ...
Tren çarpması sonucu yaralanan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tren çarpması sonucu yaralanan şahıs hayatını ...
Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Yayaya tren çarptı Yaralıyı kurtarmak için seferber oldular
YEREL HABERLER Yayaya tren çarptı Yaralıyı kurtarmak için seferber ...
Polisten 7 yaşındaki Alperen’e doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Polisten 7 yaşındaki Alperen’e doğum günü sürprizi
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Elektrikte kademeli tarife uygulaması
YEREL HABERLER Elektrikte kademeli tarife uygulaması
Çorlu’da kütüphanesiz okul kalmayacak
YEREL HABERLER Çorlu’da kütüphanesiz okul kalmayacak
Hayvan dostu yatırımlar incelendi
YEREL HABERLER Hayvan dostu yatırımlar incelendi
Çerkezköy TSO’da 2022 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Çerkezköy TSO’da 2022 yılının ilk meclis toplantısı ...
Çorlu’dan Avrupa’ya yılda 30 milyonluk çemen ve çiğköfte ihracatı
YEREL HABERLER Çorlu’dan Avrupa’ya yılda 30 milyonluk çemen ve ...
Doğuda kar, batıda güneş
YEREL HABERLER Doğuda kar, batıda güneş
Ergeneli öğrencilere sınav kaygısı semineri
YEREL HABERLER Ergeneli öğrencilere sınav kaygısı semineri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.