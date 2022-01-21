Malkara’da 20 dakika süren dolu yağışı etkili oldu

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde öğle saatlerinde başlayan dolu yağışı ilçede etkili oldu.

Öğlen saatlerinde havanın birdenbire kararmasıyla birlikte ilçede misket büyüklüğünde yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı etkili olurken ardından dolu yerini yağmur yağışına bıraktı.

Şuana kadar ilçe genelinde dolu yağışından kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Meteoroloji yetkililerince yapılan açıklamada, Malkara ilçesinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

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