Tekirdağ’da beklenen kar yağışı başladı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde dolu ve yağmurun ardından başlayan kar yağışını vatandaşlar sevinçle karşıladı.

Balkanlar üzerinden ülkemize giriş yapan soğuk hava dalgası ile birlikte Malkara ilçesinde öğle vakti başlayan dolu yağışı ve yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

Gönence Mahallesinde çiftçilik yapan Süleyman Galata, "Beklenen kar yağışı başladı. Çiftçilerimizin yüzü gülecek. Tüm çiftçilerimize bol ve bereket getirir inşallah" dedi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, Malkara ilçesinde yağışların yoğun şekilde devam edeceği, sıcaklığın ise sıfırın altında 5 dereceyi bulabileceği belirtildi.

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