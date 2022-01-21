Görme engellilere baston ve konuşan saat

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa Kent Konseyi işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikle, Süleymanpaşa’da yaşayan görme engelli vatandaşlara beyaz baston ve konuşan saat hediye edildi.

Gönül Belediyeciliği Hizmet Anlayışı kapsamında ilçede yaşayan her vatandaşa hizmet verme hedefi ile çalışan Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa Kent Konseyi ile birlikte görme engellilere yönelik bir çalışmaya imza attı. Süleymanpaşa Kent Konseyinin öncülük ettiği çalışma ile ilçede yaşayan ve görme engeli bulunan vatandaşlara beyaz baston ve konuşan saat hediye edildi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara hediyelerinin takdim edildiği törende, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı, Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör ve Süleymanpaşa Kent Konseyi Engelli Meclisi üyeleri ile Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Yaşar Yavaş hazır bulundu. Saygı ve Güngör, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hediyelerini takdim ederek, hayatın içinde kendi başlarına var olabilmeleri için daha fazla destek olma sözü verdiler.

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