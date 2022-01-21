Hayrabolu'da kar yağışı etkili oluyor

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarılardan sonra Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının yüksek kesimlerde daha etkili olduğu belirtildi.

Vatandaşlar kar yağışını cep telefonları ile görüntüledi.

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