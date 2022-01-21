Yük treninin çarptığı kazada öldü; o anlar kamerada 

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Mehmet YİRUN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı Mutlu Şeker (39), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, sabah saatlerinde Muratlı ilçesinin Saat Kulesi mevkisinde bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Mutlu Şeker'e, bariyerleri kapalı olan hemzemin geçit üzerinden karşıya geçmek isterken, Kapıkule-İstanbul seferini yapan yük treni çarptı. Kazada ağır yaralanan Şeker, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Muratla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mutlu Şeker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Trenin, Şeker'e çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından tren makinistleri, ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Muratlı Mehmet YİRUN

2022-01-21 17:31:53



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