Pandeminin başkahramanları ödüllendirildi

Tekirdağ’da korona virüs salgınına karşı büyük mücadele veren sağlık çalışanlarının enleri başarı belgesi ile ödüllendirildi.

Tekirdağ’daki Halk Sağlığı Başkanlığı ve bağlı birimlerinin 2021 yılında vermiş oldukları bazı hizmetlerin en’leri belirlenerek, sağlık çalışanlarının yoğun çalıştıkları salgın döneminde bir nebze olsun yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla başarı belgesi töreni düzenlendi. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen “2021 Yılı Halk Sağlığı Hizmetleri En’leri” programına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Haci Bayram Zengin, Sağlık Hizmetleri Başkanı Mustafa Dönmez ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.



“İlginç bir deneyim oldu”

Programda konuşan Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, “Sizler sahadaki duruşunuzla bizim kılcal damarlarımız olarak, her ihtiyaç duyduğumuz anda doğru bilgilendirmelerle bakanlığımıza karşı bizi mahcup etmediniz. Her fırsatta tutan elimiz, yürüyen ayağımız, gören gözlerimiz oldunuz. Gerçekten bütün sağlık çalışanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Biz hep birlikte bir orduyuz, hep birlikte bir takımız. Bu pandemi dönemi gerçekten bizim içinde çok ilginç bir deneyim oldu. Dünya ülkelerine de örneklik teşkil edecek gerçekten başarılı bir yürüyüş ortaya koyduğumuza inanıyorum. Bu başarının en büyük emektarı sizlersiniz. Biz size ne kadar teşekkür edersek, inanın az kalır. Emekleriniz tarihe mal oldu” dedi.

Vali Aziz Yıldırım ise bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Çok çalıştılar. Halende çalışmaya devam ediyorlar. Pandemi sadece sağlıkçıların işi değil. Hepimizin pandemi kurallarına riayet etmesi gerekiyor” dedi.

Konuşmaların ardından pandemi süresi boyunca büyük çaba veren sağlık çalışanlarının enlerine katılımcılar tarafından başarı belgesi verildi.

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