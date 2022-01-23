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Beykoz Kuzey Çevre Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3 ölü 17 yaralı (2)

DHA

Beykoz Kuzey Çevre Otoyolu'nda yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 3 ölü 17 yaralı (2)


KAZADA YAŞAMINI YİTİRENLERDEN İKİSİ ÖĞRETMEN
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden Antalya'ya giden yolcu otobüsünün İstanbul'un Beykoz ilçesinde sabah saatlerinde şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 2 kişinin, Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Saray ilçelerinde öğretmen olarak görev yaptıkları ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden Cafer İzmirli'nin Çerkezköy ilçesi Şehit Erdem Uçar Ortaokulu bilim ve teknoloji öğretmeni, Uğur Göknel'in de Saray ilçesinin Büyükyoncalı 1 Kasım İlkokulu'nda görev yaptıkları belirtildi.
Çerkezköy Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayınladı. İlçede görev yapan öğretmen Cafer İzmirli'nin ara tatil nedeniyle Afyonkarahisar´daki ailesinin yanına gittiğini belirten Gümüş, "Çok üzgünüz. Öğretmenimiz Cafer İzmirli'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Çerkezköy'den Aydın'a giderken Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında Çamlık mevkiinde otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu meslektaşımızı kaybettik. Şehit Erdem Uçar Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Afyon´da ailesinin yanına gidiyordu. Çerkezköy Bilim ve Sanat Merkezinde Bilişim Alanında görevliydi. Bu sabah Çerkezköy'den hareket eden Pamukkale Seyahat otobüsündeydi. Son atölye dersimizi dün yapmıştı. Meslektaşımıza Rabbimden rahmet, yakınlarına, ailesine, eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm" ifadelerini kullandı.Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)
FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA
2022-01-23 15:59:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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