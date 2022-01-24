Tekirdağ Valisi İstanbul sınırına gidip tek tek uyardı

Yarışmadan kazandığı parayı ne yaptı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ Valisi Yıldırım, kar felâketi yaşayan İstanbul'un sınırına giderek, İstanbul'a geçiş yapılmaması konusunda talimatları yerinde verdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, İstanbul ilinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeni ile Tekirdağ'dan İstanbul'a girişyapacak araçların kontrol edildiği Polis Uygulama Noktalarında denetimlerde bulundu.

Vali Yıldırım görevli personellere, araç sürücülerine gerekli ikazları yaparakİstanbul'daki hava şartlarınormale dönene kadar İstanbul istikametine araçların gidişlerine izin vermemeleri konusunda talimat verdi.

Vali Yıldırım’a denetimleri esnasında, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.