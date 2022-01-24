İstanbul sınırına yığılmalara karşı sürücüler Malkara'da çevriliyor

Tekirdağ Malkara'da polis ve jandarma ekipleri tarafından uygulama noktası kuruldu. İstanbul'a gidecek olan sürücüler uyarılıyor.

İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Vali Ali Yerlikaya tarafından Trakya'dan İstanbul'a araçların girilmesine izin verilmeyeceğini açıklamıştı. Hemen ardından Tekirdağ valiliği tarafından bir açıklama yapılarak Tekirdağ'dan İstanbul'a hareket eden araçların ikinci bir duyuruya kadar çıkış yapılmayacağı duyurulmuştu.

Bunun üzerine Malkara ilçesinde D110 karayolunda Polis ve Jandarma ekiplerince uygulama noktası oluşturuldu.

Edirne ve Çanakkale istikametinde İstanbul'a gitmekte olan sürücüler Malkara ilçesinde polis ve jandarma tarafından kurulan uygulama noktasında uyarılıyor. İstanbul'a gidecek olan sürücüler Malkara ilçe merkezine veya Tekirdağ merkezinde durmaları ve mola vermeleri konularında bilgilendirmede bulunuyorlar.

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