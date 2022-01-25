Trakya'dan İstanbul'a giden araçlara bugün de izin yok (2)



SAAT 16.00'DAN İTİBAREN GEÇİŞLERE İZİN VERİLDİ

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a dün yasaklanan araç geçişlerine saat 16.00'dan sonra izin verilmeye başlandı. Tekirdağ'da başta TEM olmak üzere geçiş güzergahlarında polis ve jandarma ekipleri önlem aldı. Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçlara getirilen giriş kısıtlamasının kaldırıldığı belirtilerek, "İlimiz merkezi ve tüm ilçelerimizden İstanbul istikametine araç trafiğine açılmıştır. Bölgemizde olumsuz hava koşullarının devam etmesi sebebiyle, trafik işaret ve işaretçileri ile yol güvenlik ekiplerinin uyarılarına dikkat ederek, kış lastiği, zincir, çekme halatı, takoz gibi ekipmanlarını araçlarında mutlaka bulundurarak yola çıkmaları kendileri ve sevdiklerinin can ve mal güvenliği için hayati önem taşımaktadır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2022-01-25 16:38:18



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