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Rumen şarkıcı Inna'nın uçağı hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a inemedi

DHA

Rumen şarkıcı Inna'nın uçağı hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'a inemedi


Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) ROMANYA´dan yeni şarkısının promosyon çalışmaları için İstanbul'a gelmek üzere hareket eden şarkıcı Inna'nın uçağı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Tekirdağ Çorlu ilçesindeki Atatürk Havalimanı´na indi. Burada bir otelde konaklayan Inna, İstanbul programının iptal olduğunu ve Romanya´ya döneceğini belirterek, "Burada insanlar çok güzel davranıyor. Her şey yolunda bir problem yok" dedi.
Rumen şarkıcı Inna, yeni şarkısının promosyon çalışmaları için uçakla İstanbul´a gitmek üzere ülkesinden hareket etti. Inna´nın uçağı kar yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul Havalimanı´na inemeyince Çorlu Atatürk Havalimanı´na yönlendirildi. Uçaktan inen ve Çorlu´da bir otele yerleşen Inna, İstanbul´a inemediğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Dünden bu yana otelde konaklayan Inna, her şeyin yolunda gittiğini ve özellikle otelde kaldığını öğrenen hayranlarının kendisini ziyaret ettiğini söyledi. Otelde hayranlarıyla fotoğraf çektiren Inna, "Burada olduğum için çok mutluyum, ne zaman Türkiye´ye seyahat etsem dile getiriyorum. Evet hava karlıydı ama açıkçası korkmadım. Hiç de korkutucu değildi. Sadece İstanbul Havalimanı´na inemedik Çorlu´ya geldik. Burada da keyifliyim. İnsanlar bana çok keyifli ve güzel davranıyorlar. Her şey yolunda bir problem yok" dedi.
'PROGRAMI İPTAL OLDU ROMANYA'YA DÖNECEK'
İstanbul´a yeni şarkısını tanıtmak için geldiğini belirten Rumen şarkıcı, ancak programının iptal olduğunu ve Romanya´ya döneceğini söyledi. Inna, "Aslında Romanya´ya dönmeyi planlamıyordum. Ancak yollar kapalı olduğu için İstanbul´a gidemeyeceğim. Ama yine de uygun bir zaman da geleceğim. Çok mutluyum yolculuğum çok keyifliydi. Baklava yedim, hayranlarımla da fotoğraf çektirdim gayet güzeldi. Türk müziğini seviyorum, ne zaman Türkiye´ye gelsem hep Türk müziği dinliyorum. En çok bildiğim şarkıcı yok ama Tarkan'ı biliyorum ve bildiğim şarkıları var. Bir Türk şarkısını söylemek istediğimde Ajda Pekkan´ın, `Sen de yak, yak´ şarkısını kendi dilimde söylemek isterim. 12 Şubat´ta konserim Arena da olacak ve tüm hayranlarımı oraya bekliyorum. Daha önce de Türkiye´de konser verdim. Türkiye´de en çok, İstanbul, İzmir, Ankara ve Çorlu´yu çok seviyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2022-01-25 21:09:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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