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Köpekler eli boş döndü, kuşlar gagalarıyla kırmaya çalıştı Donan süs havuzuna gelen hayvanlar eli boş döndü

İHA

Köpekler eli boş döndü, kuşlar gagalarıyla kırmaya çalıştı Donan süs havuzuna gelen hayvanlar eli boş döndü

Tekirdağ’da eksi derecelere kadar inen soğukta süs havuzu buz tuttu. Süs havuzundan su içmek için gelen köpekler eli boş dönerken, güvercinler ve martılar ise buzları gagalarıyla kırmaya çalıştı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bu yıl kış mevsimi oldukça soğuk geçiyor. Bu sabah kentte hava sıcaklıklarının eksi 6 dereceye kadar düşmesiyle sahilde bulunan süs havuzları buz tuttu. Adeta kayak pistine dönüşen süs havuzu drone ile havadan da görüntülendi. Sabah saatlerinde süs havuzuna gelen köpekler, havuzun buzlu olduğunu anlayınca çareyi başka yerlerde su aramakla bulurken, güvercinler ve martılar ise buzları gagalarıyla kırarak su içmeye çalıştı. Süs havuzunun çevresinde de uzunca buz sarkıntıları meydana gelirken, vatandaşlar ise Tekirdağ’da böyle soğuk görmediklerini ifade etti.

“Bu sene Sibirya’da yaşıyoruz”
Buz havuzunun çevresinde yürüyüş yapan vatandaşlardan Ali Yakut, “Bu sene Sibirya’da yaşıyoruz. Şuraya bakın. Ben fazla üşümem, 10 yaşımdan beri sabahları bir bardak pekmez içiyorum. Normalde üşümem ama tabi eldiven giyiyoruz. 67 yaşındayım, böyle soğuk görmedim. Sabah eksi 6 dereceydi şimdi yine 3 derecede” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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