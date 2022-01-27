Tekirdağ’da resmi belgede sahtecilik operasyonu

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Tekirdağ’da bir işyerine düzenlenen resmi belgede sahtecilik operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipler, Çorlu ilçesinde resmi belgede sahtecilik suçuna yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, sahte yeşil sigorta poliçesi düzenlediği tespit edilen M.Ş. isimli şahsın tespit edilen adresinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, sahte olduğu öne sürülen belge ve evraklara el konuldu. Adına düzenlenmiş çok sayıda kartvizit ve boş sigorta poliçesi ele geçirilen şahıs kıskıvrak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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