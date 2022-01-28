Bin metrede mahsur kaldılar yine de vazgeçmediler Bu eziyet yaban hayatı için: 4 ton yem bırakıldı

Tekirdağ’da yüksek kesimlerdeki yaban hayatını yemleme çalışması kapsamında bin metre yüksek kesimlerdeki karda defalarca mahsur kalan ekipler, 4 ton yemleme çalışması yaptı. Ekiplerin yaban hayatı için zorlu yolculuğuna eşlik eden gazetecilerde zaman zaman mahsur kaldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne bağlı 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğü ekipleri yüksek kesimlerdeki yaban hayatını yemleme çalışmalarına devam ediyor. DKMP Tekirdağ ekipleri, bu soğuk havalarda yüksek kesimlerdeki yaban hayatının aç kalmaması için dağ, tepe ve karlı yollara rağmen yemleme çalışması için ellerinden gelen tüm çabayı gösteriyor.



Mahsur kaldılar ama dönmeyi düşünmediler

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde gerekli hazırlıklarını yaptıktan sonra Malkara ilçesi ve Çanakkale sınırına doğru yola çıkan ekipler zaman zaman karda mahsur kaldı. Karda mahsur kalan araçları kendi çabalarıyla kurtaran DKMP ekipleri, yaklaşık bin metre yükseklikteki dağların zirvesine pazar artığı ve samandan oluşan 3 buçuk ton yemi doğaya bıraktı. Yemleme çalışmaları kapsamında kurtlar içinde yaklaşık yarım ton kemik ve et doğanın kuytu bölgelerine bırakıldı.

Dönüş yolu çileye dönüştü, gazetecilerle mahsur kaldılar

Yaban hayatı yemlerin bırakılmasının ardından dönüşe geçen ekip araçlarının yüklerinin hafiflemesi sebebiyle dönüş yolu adete çileye dönüştü. Şehir merkezinden yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Elmalı Mahallesi ile Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi sınırlarındaki bölgede geri dönüşe geçen ekipler, onları görüntülemeye çalışan gazetecilerle birlikte bir süre mahsur kaldı. Kara saplanan araçlar, bir süre itekleme usulü ile kurtarılmaya çalışılsa da yollar dar ve yamaçlı olması sebebiyle zor anlar yaşandı. Kara saplanan araç, daha sonra halat yardımıyla karlı bölgelerden çekildi.

Karda mahsur kalan ekipler ve beyaza bürünen TekirdağÇanakkale sınırındaki yüksek kesimler drone ile havadan da görüntülendi.

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