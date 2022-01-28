Buzun minik yıldızları yetişiyor

Süleymanpaşa Belediyesi, ilçede hizmete giren buz sporları merkezinde ilkokul öğrencilerine yönelik başlattığı Buzun Minik Yıldızları projesi ile çocukları buz pateni ile tanıştırmaya devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen proje kapsamında ilçede öğrenim gören 9 bin ilkokul öğrencisi, uzman eğitmenler eşliğinde bir günlük buz pateni eğitimi alıyor. Çocuklar yeni bir sporla tanışmanın ve buz üzerinde özgürce hareket etmenin tadını çıkarırken, mutlulukları gözlerinden okunuyor.



Tamamen ücretsiz

2030 kişilik gruplar halinde eğitime alınan öğrenciler, eğitimlerinin sonunda katılım madalyası ile ödüllendiriliyor. Öğrenciler Süleymanpaşa Belediyesi tarafından okullarından alınarak buz pistine getiriliyor ve eğitim sonrası yine okullarına bırakılıyor. Süleymanpaşa’da eğitim faaliyeti gösteren tüm ilkokul öğrencilerinin ücretsiz olarak yararlandırılacağı projenin Mayıs ayına kadar tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.