Tekirdağ’da kadınlara rahim kanseri anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da kadınlara rahim kanseri anlatıldı

İHA

Tekirdağ’da kadınlara rahim kanseri anlatıldı

Malkara Aile Sağlığı Merkezi görevlileri, ‘Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı’ kapsamında kadınlara bilgilendirmede bulunuyor.
Aile Sağlığı Merkezlerine gelen kadınlara rahim ağızı kanseri, erken tanı ve kanser belirtileri hakkında bilgilendirme, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri Nurten Kaynak Göztepe ve Pınar Kahyaoğulları tarafından yapıldı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kadınlara kanserden korkulmaması gerektiğini belirterek, bu tür durumlarda erken teşhiste hastanın çok büyük oranda tedavi edilebildiğini, belli yaşlardaki kadınların meme ve rahim ağzı için kontrollerini yaptırmalarını, erkeklerde de kolon tanısı için kontrole gidilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Erken teşhis hayat kurtarır
3065 yaş arasındaki kadınlara Rahim Ağzı Kanseri (HPV) taraması için KETEM veya aile hekimine başvurmaları önerildi. Rahim Ağzı Kanseri ile ilgili her yıl düzenli olarak kadın doğum uzmanına gidilmesi gerektiği vurgulandı. Kötü beslenme, bağışıklık sisteminin zayıf olması ve sigara kullanımının rahim ağzı kanserinin nedenleri arasında olduğuna dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malkara’da çöp konteynerlerinin kapaklarını çalan bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Malkara’da çöp konteynerlerinin kapaklarını çalan bir ...
Buzun minik yıldızları yetişiyor
YEREL HABERLER Buzun minik yıldızları yetişiyor
Bilim ve Tiyatro Şenliğine üç günde binlerce öğrenci akın etti
YEREL HABERLER Bilim ve Tiyatro Şenliğine üç günde binlerce öğrenci ...
Bin metrede mahsur kaldılar yine de vazgeçmediler Bu eziyet yaban hayatı için: 4 ton yem bırakıldı
YEREL HABERLER Bin metrede mahsur kaldılar yine de vazgeçmediler Bu ...
İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri alarma geçti, Covid-19'lu çiftin ihbarı asılsız çıktı
YEREL HABERLER İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri alarma geçti, ...
Tekirdağ'da karı koca tartışmasında kan aktı: 2 ölü Cinnet getiren koca, karısını vurup intihar etti
YEREL HABERLER Tekirdağ'da karı koca tartışmasında kan aktı: 2 ...
Eşini tabanca ile öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER Eşini tabanca ile öldürüp, intihar etti
Eşini tabanca ile öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER Eşini tabanca ile öldürüp, intihar etti
Çorlu’da aile faciası: 2 ölü
YEREL HABERLER Çorlu’da aile faciası: 2 ölü
Tekirdağ’da makaron operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da makaron operasyonu: 9 gözaltı
Tekirdağ’da 2 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 2 kilo eroin ele geçirildi
Tekirdağ’da kuraklık toplantısı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kuraklık toplantısı
Tekirdağ’da resmi belgede sahtecilik operasyonu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da resmi belgede sahtecilik operasyonu
Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
Yük treninin çarptığı şahıs yaralandı
YEREL HABERLER Yük treninin çarptığı şahıs yaralandı
Ses sistemi çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Ses sistemi çalan şahıslar kıskıvrak yakalandı
İtfaiye aracına çarpan yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilecek
YEREL HABERLER İtfaiye aracına çarpan yabancı uyruklu şahıs sınır ...
Tekirdağlılar şaşkın: Felaketi yaşayan İstanbul'un dibindeki şehir kara hasret İstanbul - Trakya ikilisi 4 mevsimi dar alanda yaşamaya başladı
YEREL HABERLER Tekirdağlılar şaşkın: Felaketi yaşayan İstanbul'un ...
Görevli memurun kafa atılıp, hastanelik edilmesine kınama
YEREL HABERLER Görevli memurun kafa atılıp, hastanelik edilmesine ...
Memura şiddete tepki Türk Büro-Sen Tekirdağ İl Başkan Yardımcısı Vedat Deniz: "Artık şiddet failinin serbest bırakıldığını görmek istemiyoruz"
YEREL HABERLER Memura şiddete tepki Türk Büro-Sen Tekirdağ İl Başkan ...
Köpekler eli boş döndü, kuşlar gagalarıyla kırmaya çalıştı Donan süs havuzuna gelen hayvanlar eli boş döndü
YEREL HABERLER Köpekler eli boş döndü, kuşlar gagalarıyla kırmaya ...
Sığırcıklardan muhteşem gösteri
YEREL HABERLER Sığırcıklardan muhteşem gösteri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.