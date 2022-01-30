Çorlu’da odun almak için çıktı, köpeklerin saldırısına uğradı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorlu’da odun almak için çıktı, köpeklerin saldırısına uğradı

İHA

Çorlu’da odun almak için çıktı, köpeklerin saldırısına uğradı

Tekirdağ Çorlu’da bir işyerinin bahçe kapısının açıldığı sırada yola fırlayan köpekler, yoldan geçen bir kişiye saldırdı. Sağ bacağından yaralanan adam, hastaneye kaldırıldı.

Polisi arayıp yardım istedi
Şeyh Sinan Mahallesi Abdi İpekçi Sokak üzerindeki marangozdan odun almak isteyen Ramazan Karan, bir işyerinin bahçe kapısının açıldığı sırada yola fırlayan köpeklerin saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran Karan, iki köpeğin saldırısından kendini savunmak istese de ısırılmaktan kurtulamadı. Sağ bacağından yaralanan adam, polisi arayıp yardım istedi.
Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri yapılan incelemede saldıran köpeğin aşılama süresinin geçtiğini belirledi.

“Sağ bacağımda yara ve ağrı”
Köpek sahibinden şikayetçi olmayacağını belirten Ramazan Karan, “Marangozdan odun alacaktım. Karşıda işyeri sahibi aracını içeri alırken kapıyı açtı. O sırada boşta iki köpek aniden bana saldırdı. Kendimi odun parçasıyla savunmaya çalıştım. ‘Hüy hüy’ diye bağırdım sonra uzaklaştılar. Sağ bacağımda ısırık sonrası yara ve ağrı var. Polis arkadaşlar sağ olsunlar bize yardımcı oldu. Köpek sahibiyle de uzlaştık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balkanlar Belgeseli Malkaralı Seyircilerle Buluştu
YEREL HABERLER Balkanlar Belgeseli Malkaralı Seyircilerle Buluştu
Çatı yangını mahalleliyi sokağa döktü
YEREL HABERLER Çatı yangını mahalleliyi sokağa döktü
Gökyüzünün kızıllığı eşliğinde muhteşem dans
YEREL HABERLER Gökyüzünün kızıllığı eşliğinde muhteşem dans
Trenin çarptığı minibüste 7 kişinin ölümünde, iki firma da asli kusurlu
YEREL HABERLER Trenin çarptığı minibüste 7 kişinin ölümünde, iki ...
Trenin çarptığı minibüste 7 kişinin ölümünde, iki firma da asli kusurlu
YEREL HABERLER Trenin çarptığı minibüste 7 kişinin ölümünde, iki ...
Tekirdağ'da 17'si kaçak göçmen 46 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 17'si kaçak göçmen 46 kişi yakalandı
Hırsız, engelli vatandaşın cüzdanını çaldı
YEREL HABERLER Hırsız, engelli vatandaşın cüzdanını çaldı
Tekirdağ’da kadınlara rahim kanseri anlatıldı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da kadınlara rahim kanseri anlatıldı
Malkara’da çöp konteynerlerinin kapaklarını çalan bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Malkara’da çöp konteynerlerinin kapaklarını çalan bir ...
Buzun minik yıldızları yetişiyor
YEREL HABERLER Buzun minik yıldızları yetişiyor
Bilim ve Tiyatro Şenliğine üç günde binlerce öğrenci akın etti
YEREL HABERLER Bilim ve Tiyatro Şenliğine üç günde binlerce öğrenci ...
Bin metrede mahsur kaldılar yine de vazgeçmediler Bu eziyet yaban hayatı için: 4 ton yem bırakıldı
YEREL HABERLER Bin metrede mahsur kaldılar yine de vazgeçmediler Bu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.