Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 Bant Bilardo İl Birinciliği'nde kupalar sahiplerini buldu

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde düzenlenen '3 Bant Bilardo İl Birinciliği' turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.

3 Bant Bilardo İl Birinciliği'nde kupalar sahiplerini buldu

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde düzenlenen '3 Bant Bilardo İl Birinciliği' turnuvasında kupalar sahiplerini buldu.
Tekirdağ Bilardo İl Temsilciliği 20212022 faaliyet programında yer alan '3 Bant Bilardo İl Birinciliği' Çorlu’da bir bilardo salonunda gerçekleştirildi. Kıyasıya mücadele sonucunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.
Dereceye giren sporculardan Metin Öcal’ın 3'üncülük kupasını Tekirdağ Bilardo Eski İl Temsilcisi Kadir Bayar, Türker Gündoğan’ın 3'üncülük kupasını Tekirdağ Bilardo İl Temsilcisi Süleyman Bahçekapılı, 2'nciliği elde eden Ali Öztürk’ ün kupasını Çorlu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdülkerim Kasap ve müsabakayı 1'incilik ile tamamlayan Sezgin Adıgüzel’in kupasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün takdim etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce '3 Bant Bilardo İl Birinciliği Müsabakalarında' mücadele verip dereceye giren sporcular tebrik edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da kaçak makaron ve tütün operasyonu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kaçak makaron ve tütün operasyonu
Çorlu’da odun almak için çıktı, köpeklerin saldırısına uğradı
YEREL HABERLER Çorlu’da odun almak için çıktı, köpeklerin ...
Balkanlar Belgeseli Malkaralı Seyircilerle Buluştu
YEREL HABERLER Balkanlar Belgeseli Malkaralı Seyircilerle Buluştu
Çatı yangını mahalleliyi sokağa döktü
YEREL HABERLER Çatı yangını mahalleliyi sokağa döktü
Gökyüzünün kızıllığı eşliğinde muhteşem dans
YEREL HABERLER Gökyüzünün kızıllığı eşliğinde muhteşem dans
Trenin çarptığı minibüste 7 kişinin ölümünde, iki firma da asli kusurlu
YEREL HABERLER Trenin çarptığı minibüste 7 kişinin ölümünde, iki ...
Trenin çarptığı minibüste 7 kişinin ölümünde, iki firma da asli kusurlu
YEREL HABERLER Trenin çarptığı minibüste 7 kişinin ölümünde, iki ...
Tekirdağ'da 17'si kaçak göçmen 46 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 17'si kaçak göçmen 46 kişi yakalandı
Hırsız, engelli vatandaşın cüzdanını çaldı
YEREL HABERLER Hırsız, engelli vatandaşın cüzdanını çaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.