Kurtlara bırakılan etler karga ve çakallara yem oldu Yaban hayatı fotokapanda

Tekirdağ’da geçtiğimiz hafta kentin yüksek kesimlerinde kurtlar için bırakılan yarım ton kemik ve etler karga ve çakallara yem oldu. Çakalların keyifle yediği taze kemik ve etler fotokapan kamerasına yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne bağlı 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, geçtiğimiz hafta kentin bir metre yüksek kesimlerine yağan kar sonrasında yaban hayatını yemleme çalışması yapıldı. Karla kaplanan dik yamaçlarda zaman zaman mahsur kalan DKMP ekipleri, dağların zirvesine ulaşarak, yaklaşık 4 ton yemleme çalışması yaptı.

Yemleme çalışmaları kapsamında yüksek kesimlerdeki karlı bölgelerde yem bulmakta sıkıntı yaşayan kurtlar içinde et ve kemiklerden oluşan yarım ton yem bırakılarak, yemlerin başına fotokapan kuruldu. Fotokapana yansıyan görüntülerde kurtların yemesi beklenen et ve kemiklerin daha çok karga ve çakallara yem olduğu gözlendi. Fotokapana yansıyan görüntülerde çakal ve kargaların etler için mücadele ettiği de görüldü. Yarım ton etlerin başına toplanan karga ve çakalların afiyetle yediği etler saniye saniye kameralara yansıdı.

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