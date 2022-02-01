Soykırlı güven tazeledi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şubesinin gerçekleşen 4. Olağan Genel Kuruluyla, mevcut Başkan Soykırlı güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Tekirdağ’da 2013 yılında kurularak ilk Genel Kurulunu yapan Yeşilay Tekirdağ Şubesi, tüzüğü gereği 3 yılda bir Ocak ayında yapılması gereken Genel Kurulunu gerçekleştirerek 4. ve yeni faaliyet dönemine başladı. Kurulduğu günden bugüne Tekirdağlılara bağımlılık alanında hizmet veren Yeşilay Tekirdağ Şubesi, yenilenen yönetim kuruluyla beraber adını çok daha fazla duyurarak devam ettirmesi bekleniyor.

Mayıs 2020’de Yönetim Kurulundaki görev değişikliğiyle başkanlığa gelen Zafer Soykırlı, pandemi dönemi ve kısıtlamalara rağmen eski başkan Sadık Baş’tan devraldığı bayrağı taşıyarak Yeşilay’ın şehre etkin bir rol oynamasına katkı sağladı.

Gerçekleşen kongrede sonucunda güven tazeleyen Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, yapılan faaliyetler hakkında genel kurul üyelerini bilgilendirdi. Soykırlı, “Bugün burada bizleri yalnız bırakmayarak genel kurulumuza katılım gösteren siz saygıdeğer üyelerimize çok teşekkür ederim. 101 yıllık köklü tarihine ulusal ve uluslararası çapta nice başarılar sığdıran Yeşilay’ımız için 7 sene önce gönüllü olarak girmiş olduğum bu yolda bugün başkanlık bayrağını sizlerin de takdiriyle yeniden taşımaya devam edecek olmak, benim için büyük bir onur. Bu kutlu yolda, siz kıymetli üyelerimizle beraber durmadan, daha güçlü ve daha etkili yürüme fırsatını bana tanıyan herkese şükran ve minnetlerimi sunarım” dedi.

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