Şubat ayı kültür etkinlikleri iki gösteri ile başlıyor

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Süleymanpaşa Belediyesi, Şubat ayı kültür, sanat ve spor etkinlikleri kapsamında 4 ve 5 Şubat tarihlerinde iki farklı sahne etkinliği düzenliyor. Her iki etkinlik de saat 20.00’da başlayacak ve tamamen ücretsiz olarak sahnelenecek.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Şubat ayı etkinlikleri kapsamında, 4 Şubat Cuma günü Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı bünyesinde kurulan Paşa Halk Dansları Topluluğu'nun Nefes isimli gösterisi sanatseverlerle buluşacak. Tamamen Süleymanpaşa’da yaşayan genç dansçılardan oluşan 4 kişilik ekibin büyük beğeni toplayan gösterisi, yoğun istek üzerine yeniden Tekirdağlıların huzurunda olacak.

5 Şubat Cumartesi günü ise ünlü Komedyen Yavuz Seçkin’in Hangimiz Sen Hangimiz Ben isimli Müzikli StandUp Gösterisi seyircilerin karşısında olacak. Gösteri için ücretsiz biletlerin dağıtımı Hasan Âli Yücel Meydanı’nda (Tarihi Bedesten Altı) bulunan Süleymanpaşa Belediyesi İrtibat Noktasından temin edilebilecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamada biletsiz seyircilerin ancak salonda boş yer kalması durumunda salona alınabileceği hatırlatılarak gösteriyi kaçırmak istemeyen vatandaşların biletlerini temin etmelerinin önemine vurgu yapıldı.

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