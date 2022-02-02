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Çerkezköy TSO Başkanı Kozuva: Çerkezköy TSO üyeleri ayrıcalıklıdır

İHA

Çerkezköy TSO Başkanı Kozuva: Çerkezköy TSO üyeleri ayrıcalıklıdır

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, “Üyelerimiz, kanuni üye olmanın dışında pek çok avantajların ayrıcalığına sahipler” dedi.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yaptığı açıklamada Çerkezköy TSO üyelerinin avantajlarını sıraladı. Kozuva, “Üyelerimize, mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak, gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme hizmeti verilmektedir. Üyelerimizin iç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaları mümkündür. Yurt dışı fuarlarda odamızın şemsiye stantları altında firmalarını ve ürünlerini tanıtma şansına sahiptirler ve fuar teşviklerinden faydalanma hakları bulunmaktadır. Üyelerimiz diledikleri takdirde odamızın yurt dışı iş gezilerine katılarak ticari imkanlarını artırma veya çeşitlendirme fırsatlarına da sahiptirler. Üyelerimiz ayrıca odamızın yayınlarından da faydalanma imkanına sahiptir. Bu konuda örnek haber, röportaj ve ziyaret bilgileri yayınlarımızda mevcuttur. İnternet sitemizde dergi ve gazete yayınlarımıza bakılabilir" dedi.

"Danışmanlık hizmeti veriyoruz"
Üyelerinin, merak ettikleri veya ihtiyaç duydukları anda gerekli mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme imkanlarına da sahip olduğunu vurgulayan Kozuva, "Gerek mail ortamında gerek telefonla arayıp ilgili personelden bilgi alma imkan ve yetkileri vardır. Bunların yanında ihracatçı üyelerimizin menşe şahadetnameleri ve dolaşım belgelerinin tanzim, kontrol ve onay işlemleri veya ithalat ve ihracatla ilgili tüm fatura, belge gibi suret onayları, dış ticaret işlemlerinin gerektirdiği hallerde eksper ve bilirkişi tayini ve rapor düzenlenmesi hizmetlerinden de yararlanılmaktadır. Yine imalatçı üyelerimizin kapasite raporlarının düzenlenmesi, onaylanması ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilmesi konusunda, diğer yandan iç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma konusunda da hizmet alabilmektedirler. Ayrıca Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Danışma personelimiz tarafından odamız bünyesinde üye veya üye olmayan vatandaşlara danışmanlık hizmeti verilmektedir. Üyelerimiz online olarak faaliyet belgesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve aidat ödeme işlemlerini gerçekleştirebilmekte ve Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ile ihracat yapmak veya ihracatını geliştirmek adına destek hizmeti alabilmektedir. İmalat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimize Yerli Malı Belgesi tanzim edilmekte ve üyelerimiz kamu ihalelerinde avantaj sağlayabilmektedir. Bir farklı hizmet de onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması, iş makinelerinin tescil ve tasdik işlemleri gibi hizmetler de sunulmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Üyelerimiz avantaj ve indirimlerden yararlanma imkanına sahip"
Çerkezköy TSO Başkanı Süleyman Kozuva, açıklamasının devamında, "Üyelerin çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması mecburi olan sicil belgesi, imza ve kefalet onayları gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin verilmesi de odamızın hizmetleri arasındadır. Üyelerimize sunulan hizmet avantajlarından birisi de firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin BAĞKUR ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve onaylanması ustalık, kalfalık, çıraklık ve benzeri sözleşmelerinin onaylarının yapılmasıdır. Üyelerimiz ayrıca öncelikle Çerkezköy Kapaklı ve Saray ilçeleri başta olmak üzere bölgemizin birçok yerindeki otel, sağlık kuruluşları ve otobüs şirketleri gibi kurum ve kuruluşlardan avantaj ve indirimli yararlanma haklarına sahip olmaktadırlar. Konuyla ilgilenen üyeler için Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası internet sitesinde de https://www.cerkezkoytso.org.tr/content1340uyelik_avantajlari.html mevcuttur. Oda web sayfalarında organizasyon kısmında birimler halinde ve detaylı olarak listelenen tüm hizmetlerinden faydalanabilecekler" bilgilerine yer verdi.

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