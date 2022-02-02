Paşa Ekmek Satış Noktaları hizmete girmek için gün sayıyor

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde son hazırlıkları tamamlanan Paşa Ekmek Satış Noktaları hizmete hazır hale getirildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek atölyelerde son şekli verilen Halk Ekmek satış kabinlerini inceledi. Yüksel, Halk Ekmek uygulamasının en kısa süre içinde ilçede faaliyet gösteren ekmek fırınları ile iş birliği içinde hizmete başlayacağının müjdesini verdi. Başkan Yüksel, geçtiğimiz aylarda verdiği Halk Ekmek sözünü yerine getiriyor. İlçenin belirli noktalarında ucuz ekmek satışı yapılacak olan Paşa Ekmek Satış Noktaları, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde son hazırlıkları tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.



Fırıncıdan ucuza alınıp, halka ulaştırılacak

Paşa Ekmek, Süleymanpaşa’da faaliyet gösteren ekmek fırınları ile iş birliği içinde çalışacak. Ekmek fırınları ile yapılacak olan protokol ile fırınlarda üretilen ekmekler, Süleymanpaşa Belediyesine uygun fiyatla verilecek, bu ekmekler de vatandaşlara Paşa Ekmek Satış Noktaları aracılığıyla ucuz şekilde ulaştırılacak. Böylece hem Süleymanpaşalılar ucuz ekmeğe ulaşabilecek hem de fırıncı esnafı bu uygulamadan zarar görmemiş olacak.



"Vatandaşlarımıza hayırlı olsun"

Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yüksel, Paşa Ekmek Satış Noktası adı altında hizmet verecek halk ekmek kabinlerinin son halini aldığını ve kısa süre içinde şehrin belirli noktalarında hizmete başlayacağını ifade etti. Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak, şehrimizin muhtelif noktalarında Süleymanpaşa’daki fırıncı esnaflarımızla koordine edeceğimiz Paşa Ekmek Satış Noktaları hazır. Belediye atölyemizde detaylarını tamamladığımız kabinler, çok yakında halkımıza hizmet vermeye başlayacak. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

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