Tekirdağ'da 5 kaçak göçmen yakalandı

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Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde ikisi kadın olmak üzere toplamda 5 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekiplerince yapılan analiz çalışmaları sonucu şüpheli bir araç takibe alındı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı değerlendirilen araç, D110 çevreyolu TOKİ konutları sapağında durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrollerde 2'si kadın olmak üzere farklı uyruklardaki 5 kaçak göçmen yakalandı.

Araç sürücüsü S.T., gözaltına alınarak adli işlemlerine başlandı.

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