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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da 5 kaçak göçmen yakalandı

DHA

Tekirdağ'da 5 kaçak göçmen yakalandı


Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, polisin takibe alıp, durduğu araçta yapılan aramada 2'si kadın 5 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen aracı takibe aldı. Gece saatlerinde D-110 çevre yolunda durdurulan araçta yapılan kontrolde, 2'si kadın 5 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü S.T. gözaltına alınırken, kaçak göçmenler de İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. S.T. ile ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-02-02 14:53:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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