Süleymanpaşa Belediyesinde asgari ücret 5 bin TL oldu

Süleymanpaşa Belediyesi, 2022 yılında kurumda çalışan personel için taban maaşı net 5 bin TL olarak belirledi.

HAKİŞ Konfederasyonu'na bağlı HİZMETİŞ Sendikası ve Süleymanpaşa Belediyesi arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi uyarınca belediyede çalışan en düşük maaşlı personel, aylık en az 5 bin TL maaş alacak. Böylece maaşlara hatırı sayılır zam yapılırken çalışanlar 2021 yılı enflasyon oranı üzerinde maaş artışı almış oldular.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile HİZMETİŞ Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız’ın karşılıklı imzaları ile yürürlüğe giren Toplu İş Sözleşmesi Protokolü töreninde Sendika Avukatı Abdulkerim Çevik’in yanı sıra Süleymanpaşa Belediyesi HİZMETİŞ Sendikası iş yeri temsilcileri de hazır bulundu.



"Çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun"

Toplu İş Sözleşmesi sonrası açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak en düşük personel maaşımızı net 5 bin TL olarak belirledik. HAKİŞ Konfederasyonu'na bağlı HİZMETİŞ Sendikasıyla gerçekleştirdiğimiz toplu sözleşmemizin, başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere tüm kurumumuz için hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

HİZMETİŞ Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız ise, “Toplu Sözleşme görüşmelerimiz sırasında kurumun imkânları dâhilinde her türlü fedakârlığı yapan ve kurum imkânlarını sonuna kadar kullanan Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Cüneyt Yüksel’e gösterdiği yaklaşımdan ötürü teşekkür ediyor, emekçi kardeşlerimize, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

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