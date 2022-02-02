Edirne’de kar, Tekirdağ’da sis ve sağanak

Hava çok soğuktu! Yavru köpeği gördü! O anlar kamerada!

İstanbul için uyarı! Yarın akşama kadar sürecek!

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne'nin İpsala ve Keşan ilçeleri arasında kar yağarken, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ise yoğun sis ve sağanak etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Edirne’nin İpsala ve Keşan ilçeleri arasında yer yer kar yağışı etkisini gösteriyor. Kar yağışı sebebiyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekiyor. Tekirdağ’ın Malkara ilçesi ile Edirne’nin Keşan ilçeleri arasında ise yoğun sis ve sağanak etkili oluyor. Ara sıra karla karışık yağan yağmur, Tekirdağ yönüne ilerleyen sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.