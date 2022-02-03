Bozuk yollar pes dedirtti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yağmur ve karın ardından yolların hali vatandaşa yaka silktirdi.

Muradiye Mahallesi Hamam Sokak ve 97. Sokak ile Fatih Mahallesi 77. Sokak, Nilüfer Sokak ve 83. Sokak'ın yolunun bakımsız hali vatandaşların tepkisine yol açtı. Yoldaki su birikintilerinin araçlara ve yayalara yaşattığı zorluk gözlemlenirken, çukur olan yolların hali de dikkatlerden kaçmadı. Kilitli parke taş yolların çöktüğü, bazı parke taşlarının ayrıldığı, bazı yerlerde ise hiç kalmadığı, bozulan yerlere ise tamir yerine mıcır atıldığı görüldü.

Özellikle Okul ve Camii önünde biriken sular vatandaşın tepkisine yol açarken, belediyenin parke taş onarım çalışması başlatacağı da öğrenildi.

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