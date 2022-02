Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 20212022 eğitimöğretim yılının yarıyıl tatiline girmesi dolayısıyla Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen Bilim ve Tiyatro Şenliği etkinliklerine katıldı.

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar’ın da kendisine eşlik ettiği Bilim Gösterisi etkinliği ziyaretinde öğrencilerin heyecan ve mutluluğunu paylaşan Başkan Yüksel, çocuklarla yakından ilgilendi.



“Gözlerindeki mutluluk her şeye değer”

Yarıyıl tatili boyunca her gün devam eden etkinliklerle ilgili açıklamada bulunan Yüksel, “Süleymanpaşa Belediyesi olarak çocuklarımıza yönelik yarıyıl tatilinde gerçekleştirdiğimiz Bilim ve Tiyatro Şenliği etkinliklerine katıldık. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen bilim atölyeleri çalışmalarına dâhil olarak, bir araya geldiğimiz çocuklarımızla eğlenceli dakikalar geçirdik. Kardeşlerimizin gözlerinde gördüğümüz mutluluk her şeye değer” diye konuştu.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Süleymanpaşa Belediyesi Bilim ve Tiyatro Şenliği sona yaklaşırken, 2 haftalık süreçte binlerce öğrenciyi ağırladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.