Seyir halindeki hafif ticari araç, alev alev yandı

Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, seyir halindeki hafif ticari araçta belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Dereağzı mevkisinde, H.Ö.'nün kullandığı 59 ES 669 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Aracın bir anda yanmaya başladığını fark eden H.Ö. ile yanındaki kişi, inerek itfaiyeye de haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, aracı saran alevleri söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-02-04 14:36:10
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