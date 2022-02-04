Seyir halindeki hafif ticari araç, alev alev yandı

Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor?

En güzel ve anlamlı Kandil mesajları

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, seyir halindeki hafif ticari araçta belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Dereağzı mevkisinde, H.Ö.'nün kullandığı 59 ES 669 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Aracın bir anda yanmaya başladığını fark eden H.Ö. ile yanındaki kişi, inerek itfaiyeye de haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, aracı saran alevleri söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-02-04 14:36:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.