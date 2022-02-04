Tekirdağ’da 50 kişilik dans topluluğunun gösterisi nefes kesti

Tekirdağ’da 50 kişilik dans topluluğunun ‘Nefes’ isimli gösterisi büyük beğeni topladı.

Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuvarı bünyesinde oluşturulan Paşa Halk Dansları Topluluğu tarafından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Nefes isimli gösteri sahnelendi. Tamamı Süleymanpaşa’da yaşayan 48 genç ve 2 eğitmen olmak üzere 50 kişiden oluşan dev kadro, seyrine doyum olmaz bir gösteri gerçekleştirdi. Gösteri, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Dans topluluğunu ayakta alkışlayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşalı gençlere imkan verildiğinde büyük başarılara imza atacaklarının altını çizerek, “Bu gösteriler bizlere Süleymanpaşa’nın gençlerinin kendilerine fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini açık bir şekilde göstermiştir. Bir yıla yakın bir süredir çok ciddi bir emeğin verildiğine bizzat şahit olduğum. Nefes isimli bu dans gösterisinin ortaya çıkmasında, bu gençlerin yetişmesinde büyük emekleri olan eğitmenlerimize ve Paşa Halk Dansları Topluluğu projesinin hayata geçmesi için çok çalışan Belediye Başkan Yardımcımız Sabri Çınar’a teşekkür ediyorum. Kısa süre içinde Trakya’da, daha sonra Türkiye’de, sonra yakın komşu ülkelerimizde ve nihayetinde bütün dünyada Süleymanpaşa’mızın adını gururla duyuracaklarına gönülden inandığım gençlerimizi tebrik ediyorum. Özellikle kıyafet konusunda da çok ciddi emekler verildi. Gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri için gereken imkânları Süleymanpaşa Belediyesi olarak hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Yüksel gösteri grubuna tatil sözü de verdi.

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