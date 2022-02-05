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Vaka sayılarında tatil sonrasına dikkat Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan: "Virüs kendini unutanı unutmuyor"

İHA

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Covid konusunda unutkanlık gösterilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Virüs kendini unutanı unutmuyor. Okulların ara tatil verdiği dönemdeyiz. Bu tatil sonrasında da bir miktar artış beklemekteyiz" dedi.

Vaka sayılarında tatil sonrasına dikkat Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan: "Virüs kendini unutanı unutmuyor"

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Covid konusunda unutkanlık gösterilmemesi gerektiğini ifade ederek, “Virüs kendini unutanı unutmuyor. Okulların ara tatil verdiği dönemdeyiz. Bu tatil sonrasında da bir miktar artış beklemekteyiz” dedi.
Son günlerde Omicron mutantı vaka sayılarında bir artış gözlemlendiğini söyleyen Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, “Türkiye’deki artışa paralel bir artıştır. Bununla beraber şunu söylemek isterim hepimizin bildiği üzere son derece hızlı yayılım kabiliyetine sahip olan Omicron mutantı pandemide sayılarımıza gerçekten bir zirve yapmış durumda. Ancak şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Kış aylarında kapalı ortamların bu virüsü yaymada olağanüstü arttırıcı katkısı olmaktadır. Bu sebeple özellikle yaşlılarımızın, kronik rahatsızlığı olanlarımızın, bağışıklık sistemi zayıf olanlarımızın korunmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Aşılarını olmamış olan vatandaşlarımızın, eksik aşılı vatandaşlarımızın da eksik aşılarını tamamlayarak mutlaka aşı olmalarını hatırlatıyoruz. Burada omicronun hafife alındığını yönünde tabi ki hepimiz rehavete de kapıldık, maskelerimizi çıkarıyoruz, dikkatimizde bir dağınıklık oluştu. Ama başından beri söylediğimiz şey şu virüs kendini unutanı unutmuyor” dedi.
Dr. Kalkan, “Şunu özellikle ifade etmek isterim ki tamamen bağışıklama oluşuncaya kadar, pandemi tüm dünyayı terk edinceye kadar hepimizin kültür haline getirmesi gereken Sağlık Bakanlığımızın rehberliğinde zaten algoritmalarını anlattığı kitapçıklarında ifade ettiği tutum ve davranışları bir kültür haline getirmemiz gerekiyor. Hatta uzmanlarımız bu dönemde diyorlar ki daha uzun mesafe ile bir bir buçuk metreyi belki de üç metreye yaklaştıracağımız oturumlara bizi davet ediyorlar. Gene sosyal mesafe, kapalı alan ve maskeyi doğru kullanmak bu işte birinci derecede önem taşıyor. Elbette olmazsa olmazımızın aşı olduğunu tekrar vurgulayalım. Özellikle Turkovac aşımızla şehir hastanelerimizde aşılama hizmetlerimiz devam ediyor. Bununla beraber Sağlık Bakanlığı güvencesini, güvenilirliğini almış olan tüm aşılar kurumlarımızda vatandaşlarımızı bekliyor” diye konuştu.
Vaka sayılarında kentte Türkiye’deki artışa paralel bir artış gözlemlediklerini belirten Sağlık Müdürü Kalkan, “Zaman zaman ilimiz Tekirdağ’da ilk 10 içerisine giriyor. Zaman zaman da bu illerin dışarısında yer alıyor. Şunu söyleyebiliriz ki sosyal hareketliliğin yoğun olduğu ortamlarda bu artışı bir müddet daha yaşayacağız. Özellikle şuna da dikkat çekmek istiyorum. Okulların ara tatil verdiği dönemdeyiz. Bu tatil sonrasında da bir miktar artış beklemekteyiz. Buna karşın yine hem Sağlık Bakanlığımızın hem de Milli Eğitim Bakanlığımızın rehberliğinde okulda müdürlerimiz, öğretmenlerimizle beraber, asıl bu işin takipçileri velilerimizin de konuyu daha yakından takip etmelerini çocuklarına maske tavsiyesini, nasıl kullanacaklarını, el temizliğini hangi mesafelerde nasıl durmaları gerektiğini anlatmalarını, hatırlatmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen evde sağlık hizmetleri ile ilgili de değerlendirmede bulunan Kalkan, “Evde sağlık hizmetleri gerçekten de bize yakışan, medeniyetimize, kültürümüze, geçmişten darüşşifa kültüründen taşıdığımız, içselleştirerek hastalarımıza özellikle evde bakım hastalarımıza yansıtmaya çalıştığımız bir çalışma alanımız. İlimizde 2 bin 859 evde bakım hastası bulunuyor. Bunların 965’i yatağa bağımlı. Bunları da 17 ekibimizle, 18 aracımızla ve 19 doktorumuzla beraber takip ediyoruz. Biz bu çalışmaların içerisinde şunu görmekte ve gözlemlemekteyiz ki evde yalnızlığa terk edilmiş hissine kapılan insanlar dışarıdan gelen böyle bir dokunuşla kendilerini çok iyi hissediyorlar ve bu hastalarımızda da düzenli yapılan ziyaretler sonrasında da çok güzel diyaloglar yaşanıyor. Onların biraz daha kendilerini iyi hissettiklerini görmekteyiz. Bu da bize milletimiz adına ülkemiz adına çok güzel bir övünç kaynağı olmakta. Hastalarımız dertli insanlardır onların dertleri ile hemdem yaşayan çok şükür ülkemizin çok kıymetli sağlıkçıları var. A’dan Z’ye bu büyük örgütün, ordunun, teşkilatın, çalışmasının her bir alanında bulunan arkadaşlarıma şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Evde bakım hastalarımız üzerinde yapılan anket çalışmasında yüzde 99’luk bir memnuniyet oranına çıkmış olmak da sağlıkçılarımız adına bizim büyük bir kazancımız, övüncümüz oldu” diye konuştu.

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