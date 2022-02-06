Tekirdağ'da takla atan otomobil, bariyere çarptı: 2 yaralı 

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Mehmet YİRUN/ ERGENE (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atarak, bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy yolunda meydana geldi. Çorlu'dan Çerkezköy'e giden Tolga D.'nin kullandığı 22 HY 765 plakalı otomobil, kontrolden çıkınca takla atıp, bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Tolga D. ile yanındaki arkadaşı S.Y., ekipler tarafından yaralı çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 2 kişi, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN

2022-02-06 13:21:17



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