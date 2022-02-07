Kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Araçlar ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde MuratlıMüsellim yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.Y. sevk ve idaresindeki 59 DC 459 plakalı otomobil ile M.G. yönetimindeki 34 UM 1058 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çift taraflı yaralamalı trafik kazasında sürücülerden H.Y., olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralı şahıs, ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yan dönen otomobillerden biri yolu kapatırken, araç geçişleri jandarmanın kontrolünde yapıldı. Diğer otomobil ise tarlaya uçtu. Araçlar büyük maddi hasar gördü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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