Tekirdağlı balıkçıların umudu karides



Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da havaların ısınmasıyla yeniden açılan balıkçılar, denizde yeterince balık bulamayınca umutlarını karidese bağladı.

Tekirdağlı balıkçılar, ocak ayında ocak ayında uygulamaya konan karides, dil ve pisi balığı av yasağının kaldırılması ve havaların da düzelmesiyle birlikte yeniden denize açıldı. Bu yıl denizden bekledikleri balık bolluğunu bulamayan balıkçılar, umutlarını karidese bağladı. Tekirdağ'da 35 yıldır balıkçılık yapan İdris Şeremek, havaların düzeldiğini, ancak bazı meslektaşlarının artan maliyetler nedeniyle avlanmaya çıkmadığını söyledi. Geçen sezonunun çok bereketli geçtiğini hem Karadeniz hem de Marmara'nın balıkçıların yüzünü güldürdüğünü söyleyen Şeremek, şöyle konuştu:

"Bu sezon çok ümitliydik denizden. Geçen yıl çok palamut olmuş, arkasından, hamsi, çinekop olmuş adeta balıkçının yüzü gülmüştü. Karadeniz şov yapmıştı, Marmara yine aynı balıkçılar için güzeldi. Fakat bu sene geçen sene gibi aynı sezon aynı heyecanla hazırlıklarımıza başladık ama aradığımızı bulamadık. Şu anda balık var ama az var. Yani bol bereketli motora dola dola havuza balık doldurup getirip de her sınıf insanlarımız yiyecek kadar balık yok. Şimdi istavritin kasasını bizden150 liradan alıyorlar, tezgahlara bak kilosu 150, 100, 60 lira. En düşük balık 50 lira. Bizden balık çıktıktan sonra 5 tane el değiştiriyor en azından. Hamal biziz, bütün yük omuzlarımızda gece, gündüz. Soğuk, sıcak demeyiz herkes bizim sırtımızdan geçiniyor."

'EN BÜYÜK UMUDUMUZ KARİDES'

Marmara Denizi'nden yakaladıkları karideslerle barınağa dönen balıkçı Anıl Pehlivanoğlu, "Havaların düzelmesiyle tekrar balığa çıkıyoruz. Şimdi, en büyük umudumuz karides. Balık var ancak az. Yine de buna şükür diyoruz" dedi.

Balıkçılar, yakaladıkları karidesleri teknelerinde ayıklayıp tezgahlara gönderiyor. Karides tezgahlarda kilosu 100 liradan satılıyor.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR

2022-02-07 14:20:22



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