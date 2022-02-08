Ergene çiftçisine 11 milyon TL destek

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarılan destekleme listelerine göre ilçedeki çiftçiye 11 milyon TL değerinde mazot, gübre ve lisanslı depo desteği verileceğini bildirdi.

Ergene Kaymakamı Taşçı, yaptığı açıklamada açıklamada, “Değerli üreticilerimiz Ergene ilçemiz için 11 milyon TL değerindeki mazot, gübre desteği ile lisanslı depo desteği için mahalle muhtarlıklarında askıya çıkılmış olup Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü’nün internet sitesinden de online olarak sorgulama yapabilirsiniz. Askı süresi 5 gün, askı itiraz süresi de 5 gündür. Kontrollerinizi yaparak itirazlarınızı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapabilirsiniz. Tüm üreticilerimize bereketli olsun” dedi.

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