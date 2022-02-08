Şampiyon gençler başarılarını Kaymakam Taşçı ile paylaştı

Tekirdağ Kerem Enginar U18 Ligi A Grubu’nda şampiyon olan Ergene Velimeşespor U18 Takımı, teknik heyet ve yöneticileri ile birlikte Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’yı makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Ziyarette yer alan ve Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı da Tekirdağ Kerem Enginar U18 Ligi A grubunda Ergene Velimeşepor'un şampiyon olduğunu, Tekirdağ’ı temsilen grup müsabakalarına katılacaklarını ve bu genç oyuncuları TFF 2. Lig’de mücadele eden Ergene Velimeşespor A Takım kadrosunda göreceklerine inandığını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Taşçı da başarıları için genç sporcuları tebrik ederek yönetici, teknik ekip ve sporculara teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

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