Taşan dere otomobili yuttu

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Tekirdağ’ın Saray ilçesinde taşan dereler bir otomobili yuttu.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde sağanak yağış ve yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu bazı kesimlerde dereler taşma noktasına gelirken, bazı kesimlerde ise dereler taştı. Derenin taştığı bölgeden geçmeye çalışan M.D.’nin idaresindeki otomobil, taşkına kapılarak sürüklendi. O sırada aracın sürücüsü can havliyle kapıları açarak, son anda araçtan çıkarak canını kurtardı.

Sürücü hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

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