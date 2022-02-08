Tekirdağ'da kar şiddetini arttırdı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam üzeri şiddetini arttırmaya devam ediyor.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası etkisi altına giren Trakya'da, Edirne ve Kırklareli'de yağmur yağarken, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ise kar yağışı şiddetini arttırıyor. MalkaraHayrabolu karayolu yer yer beyaz örtüyle kaplandı. Süleymanpaşa Yeniköy arası yolunda ise kar yağışından dolayı araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışının şiddetini arttırmasının ardından, Karayollarına bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbulÇanakkale yolunda herhangi olumsuz bir durumun yaşanmaması için yolda devamlı tuzlama çalışması yaptı.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, MalkaraŞarköy karayolunda kar yağışı devam ederken herhangi bir kapanma söz konusu olmadığı ve sürücülerin Uluman mevkiinde daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

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