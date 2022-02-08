Hayrabolu’da dere taştı: 20 kuzu telef oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayrabolu’da dere taştı: 20 kuzu telef oldu

İHA

Hayrabolu’da dere taştı: 20 kuzu telef oldu

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde derenin taşması sonucunda 20 kuzu telef oldu.
Hayrabolu'da sağanak yağışlar ve Ergene Nehri'nin debisinin yükselmesi sonucu yer yer tarım arazileri sular altında kaldı. Tarım arazilerine yayılan sular Hayrabolu ilçesine bağlı Yörgüç Mahallesi'nde 20 kuzunun bulunduğu ahırı da bastı. O sırada ahırda bulunan 20 kuzu sulara kapılarak telef oldu.
Cep telefonunu eline alan bir vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde sel suları sebebiyle kapanan yollar ve tarım arazilerinin sular altında kaldığı gözlendi. Vatandaş kameraya yansıyan konuşmalarında, “Durum çok kötü. Halen sular yükseliyor. Gözümüzün gördüğü her yer su” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ'da kar şiddetini arttırdı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kar şiddetini arttırdı
Kamyonet tarlaya uçtu
YEREL HABERLER Kamyonet tarlaya uçtu
Taşan dere otomobili yuttu
YEREL HABERLER Taşan dere otomobili yuttu
Çorlu Deresi taştı Dere köprüsü sular altında kaldı
YEREL HABERLER Çorlu Deresi taştı Dere köprüsü sular altında kaldı
Çorlu'daki 'Baret' operasyonunda 11 gözaltı; beşikten uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Çorlu'daki 'Baret' operasyonunda 11 gözaltı; beşikten ...
Çorlu Deresi taştı, tarım alanları su altında kaldı
YEREL HABERLER Çorlu Deresi taştı, tarım alanları su altında kaldı
Karidesi soğuk vurdu
YEREL HABERLER Karidesi soğuk vurdu
Tekirdağ’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Tekirdağ’da bağ budama yarışması yapılacak
YEREL HABERLER Tekirdağ’da bağ budama yarışması yapılacak
Kar, Tekirdağ’a giriş yaptı, İstanbul’a doğru ilerliyor
YEREL HABERLER Kar, Tekirdağ’a giriş yaptı, İstanbul’a doğru ...
Şampiyon gençler başarılarını Kaymakam Taşçı ile paylaştı
YEREL HABERLER Şampiyon gençler başarılarını Kaymakam Taşçı ile ...
Ruhsatsız tabancaya geçit yok
YEREL HABERLER Ruhsatsız tabancaya geçit yok
Uyuşturucuya geçit yok: 7 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Uyuşturucuya geçit yok: 7 kişi yakalandı
Ergene çiftçisine 11 milyon TL destek
YEREL HABERLER Ergene çiftçisine 11 milyon TL destek
Tekirdağ'da köprüde araç devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da köprüde araç devrildi: 1 yaralı
Atölyeler üretiyor, belediye tasarruf ediyor
YEREL HABERLER Atölyeler üretiyor, belediye tasarruf ediyor
Turkovac’a akın var: 4 bine yakın aşı yapıldı
YEREL HABERLER Turkovac’a akın var: 4 bine yakın aşı yapıldı
Tekirdağlı balıkçıların umudu karides
YEREL HABERLER Tekirdağlı balıkçıların umudu karides
Parkta bulduğu 135 bin lirayı polise teslim etti
YEREL HABERLER Parkta bulduğu 135 bin lirayı polise teslim etti
Tekirdağ’da öğrenciler ders başı yaptı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da öğrenciler ders başı yaptı
Kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kafa kafaya çarpıştılar: 1 yaralı
Çorlu Deresi'nin debisi yükseldi Yağışlar Çorlu Deresi'ni taşma noktasına getirdi
YEREL HABERLER Çorlu Deresi'nin debisi yükseldi Yağışlar Çorlu ...
Tekirdağ'da takla atan otomobil, bariyere çarptı: 2 yaralı 
YEREL HABERLER Tekirdağ'da takla atan otomobil, bariyere çarptı: 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.