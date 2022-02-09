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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOBB Çerkezköy’e okul yapacak

İHA

TOBB Çerkezköy’e okul yapacak

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Çerkezköy’e okul yapacağı müjdesini verdi.
TOBB tarafından Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü çerçevesinde 154 ilçeye 154 yeni okul kazandırılıyor. Bu bağlamda TOBB nezdinde Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde dört okul yaptırılacak. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva konuyla ilgili yaptığı açıklamada, okul yaptırma konusunda önceden de hassasiyet gösterdiklerini, TOBB nezdinde Milli Eğitim Bakanlığına bir okul daha yaptırmaktan onur ve gurur duyduklarını kaydetti.

“Ülkemize, milletimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun”
Kozuva yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi:
“Bilindiği gibi bağlı bulunduğumuz çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Milli Eğitim Bakanlığımız ile bir protokol imzalanmıştır. Ulusal Eğitime Katkı Protokolü'ne göre de ülkemizde toplam 154 ilçeye 154 yeni okul kazandırılması hedeflenmiştir. Bu hedeflenen 154 ilçenin 4 tanesi de yine TOBB tarafından Tekirdağ'da Çorlu, Çerkezköy, Hayrabolu ve Malkara ilçeleri olarak belirlenmiştir. Bilindiği gibi daha önce de yine TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde 81 ile 81 okul projesi hayata geçirilmişti. Biz de 2018 yılında da ÇTSO Trakya Anadolu Lisesi kaba inşaatını bitirdikten sonra Milli Eğitim Bakanlığımıza devretmiştik. Daha önce de yine Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2008 yılında inşaatına başlanan Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi'ni de 20092010 eğitim yılında Milli Eğitim Bakanlığımıza devretmiştik. Şimdi de oda ve borsalarımızın faaliyet gösterdiği 154 ilçeye 154 yeni okul yaptırmak için TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer arasında imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü çerçevesinde Tekirdağ’ımıza dört ilçeye dört okul daha kazandırılmış olacak. Bu gelişmeyi ve bu anlaşmayı ülkemizin geleceği ve çocuklarımızın eğitimi için çok önemli, çok hayırlı bir adım olarak değerlendiriyoruz. Bu hayırlı girişim ve hizmet için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer’e şükranlarımızı sunuyor, iş dünyasının temsilcileri olarak bu sevince ortak olacağımızı memnuniyetle ifade ediyoruz. Ülkemize milletimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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