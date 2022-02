Yeşilay’ın Bırakabilirsin uygulaması sigarayı bırakmak isteyenlere kolaylık sağlıyor

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, Bırakabilirsin mobil uygulamasının sigaradan kurtulmak isteyenlere ihtiyaç duydukları desteği verdiğini belirterek, "Herkesin erişebileceği ve her an yanlarında olacak bir uygulamayı hizmete sunmaktan mutluluk duyuyor, tüm vatandaşlarımıza 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde ‘Bırakabilirsin’ diyoruz" dedi.

Bağımlılıklarla mücadelesini aralıksız sürdüren Yeşilay, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde Sağlık Bakanlığı ile birlikte sigarayı bırakmak isteyenler için geliştirdiği "Bırakabilirsin" uygulamasını tanıttı. Ücretsiz olarak cep telefonlarına ve tabletlere indirilebilen uygulama, sigara bırakma hedefinin konulma aşamasından yaşanan zorlukların raporlanmasına kadar pek çok kolaylık sağlıyor. Sigarayı bırakma konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç duyanlar, uygulama içinden tek tıkla Yeşilay Danışmanlık Merkezi danışma hattı 115’e ulaşabiliyorlar. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde herkese sigaradan kurtulma çağrısı yapan Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı şunları söyledi:

“Yeşilay olarak tütün bağımlılığı ile mücadelede önemli adımlar atıyor, hem bağımlılığın oluşmasını engellemek hem de bağımlılıktan kurtulmaya destek olmak için pek çok çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmalarımıza bir yenisini ekleyerek, Bırakabilirsin mobil uygulamasını vatandaşlarımıza sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Artık herkes sigaradan kurtulma sürecinde ihtiyaç duyduğu desteği uygulamamızdan alabilecek. Bırakabilirsin uygulaması, sigarayı bırakma kararı verenlerin bırakma sürecinde onlara destek oluyor. Uygulama kapsamında sigarasız geçen gün sayısı ve sigara içmeyerek sağlanan ekonomik tasarruf bilgiler de yer alıyor. Daha fazla desteğe ihtiyaç duyanlar ise ücretsiz olarak Yeşilay Danışmanlık Merkezi danışma hattı 115’e ulaşabiliyorlar. Herkesin erişebileceği ve her an yanlarında olacak bir uygulamayı hizmete sunmaktan mutluluk duyuyor, tüm vatandaşlarımıza 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde ‘Bırakabilirsin’ diyoruz.”

